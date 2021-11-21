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В Казани за утро более 500 человек высадили из общественного транспорта из-за отсутствия QR-кодов


13:26
В Казани за утро более 500 человек высадили из общественного транспорта из-за отсутствия QR-кодовФото: vnru.ru

В столице Татарстана с сегодняшнего дня началась проверка QR-кодов у пассажиров общественного транспорта, передают российские СМИ.

За утро в городе зафиксировали несколько происшествий, связанных с ужесточением антикоронавирусных ограничений.

В Казани сегодня утром из подвижного состава высадили уже более 500 человек, которые не смогли подтвердить вакцинацию от коронавируса, указано в официальном Telegram МУП "Метроэлектротранс". В результате конфликта с пассажиром зафиксирована задержка трамвайных маршрутов на тридцать минут.

Отмечается, что мужчина, не предоставивший QR-код, отказался покидать салон трамвая и вызвал полицию. Пассажир называл действия кондуктора общественного транспорта незаконными. Аналогичный инцидент случился в метрополитене, где скандал устроила женщина, имевшая при себе справку о получении первой дозы вакцины.

По данным российских СМИ, житель Казани, пытавшийся без QR-кода проехать в автобусе, предъявив чужой проездной. Пассажир был агрессивно настроен и сломал нос женщине-кондуктору, когда та попыталась его высадить. В Telegram-канале "ВТП/В Татарстане поймут" уточняется, что пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Власти Татарстана ввели QR-коды в общественном транспорте с понедельника, 22 ноября. Регион стал первым в РФ, где объявили такой режим. В случае, если пассажиры не смогут подтвердить вакцинацию, перенесенное заболевание или медицинские противопоказания, им придется покинуть транспорт.

Ранее контроль за антикоронавирусными ограничениями решили ужесточить и в Сочи. Для этого местная администрация сформировала сто бригад, в состав которых входят полицейские и представители казачества.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 165

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