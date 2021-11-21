|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Казани за утро более 500 человек высадили из общественного транспорта из-за отсутствия QR-кодов
13:26
Фото: vnru.ru
В столице Татарстана с сегодняшнего дня началась проверка QR-кодов у пассажиров общественного транспорта, передают российские СМИ.
За утро в городе зафиксировали несколько происшествий, связанных с ужесточением антикоронавирусных ограничений.
В Казани сегодня утром из подвижного состава высадили уже более 500 человек, которые не смогли подтвердить вакцинацию от коронавируса, указано в официальном Telegram МУП "Метроэлектротранс". В результате конфликта с пассажиром зафиксирована задержка трамвайных маршрутов на тридцать минут.
Отмечается, что мужчина, не предоставивший QR-код, отказался покидать салон трамвая и вызвал полицию. Пассажир называл действия кондуктора общественного транспорта незаконными. Аналогичный инцидент случился в метрополитене, где скандал устроила женщина, имевшая при себе справку о получении первой дозы вакцины.
По данным российских СМИ, житель Казани, пытавшийся без QR-кода проехать в автобусе, предъявив чужой проездной. Пассажир был агрессивно настроен и сломал нос женщине-кондуктору, когда та попыталась его высадить. В Telegram-канале "ВТП/В Татарстане поймут" уточняется, что пострадавшей потребовалась медицинская помощь.
Власти Татарстана ввели QR-коды в общественном транспорте с понедельника, 22 ноября. Регион стал первым в РФ, где объявили такой режим. В случае, если пассажиры не смогут подтвердить вакцинацию, перенесенное заболевание или медицинские противопоказания, им придется покинуть транспорт.
Ранее контроль за антикоронавирусными ограничениями решили ужесточить и в Сочи. Для этого местная администрация сформировала сто бригад, в состав которых входят полицейские и представители казачества.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|