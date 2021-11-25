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После ЧП на промплощадке в иркутском Усть-Илимске возбудили уголовное дело


25.11.2021 13:20
После ЧП на промплощадке в иркутском Усть-Илимске возбудили уголовное делоФото: sibnovosti.ru

Обстоятельства инцидента на промышленном предприятии в Усть-Илимске (Иркутская область), где серьезно пострадали пять человек, будут выясняться в рамках уголовного дела.

Как информирует региональное СУ СКР, речь идет о нарушении требований охраны труда, которое повлекло за собой по неосторожности тяжкий вред здоровью (ч.1 ст.143 УК РФ).

Состояние двоих пострадавших при взрыве на целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК) оценивается медиками как тяжелое, передает агентство "Интерфакс". В пресс-службе министерства здравоохранения региона пояснили, что еще три человека доставлены в больницу с повреждениями средней тяжести.

По предварительным данным, ЧП случилось в ходе мероприятий по плановой диагностике кислородной магистрали. Представители группы "Илим" - одной из крупнейших компаний целлюлозно-бумажной промышленности РФ заявили, что инцидент не отразился на режиме работы предприятия.

В компании пояснили, что причиной происшествия могла стать утечка кислорода, спровоцировавшая воспламенение. Сигнал в экстренные службы поступил накануне, 24 ноября, в 13:57 по местному времени (08:57 по Москве). Угрозы окружающей среде зафиксировано не было. Обстоятельства ЧП сейчас выясняет специально сформированная комиссия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 202

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