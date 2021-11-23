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Врачи пригласили противников вакцинации в ковидные отделения
09:26
Фото: livejournal.com
Врачи одиннадцати российских больниц предложили противникам вакцинации посетить отделения, где лечат пациентов с коронавирусом.
По мнению медиков, после визита туда многие смогут изменить свою позицию по отношению к прививкам, пеедает ТАСС.
Как стало известно, представители одиннадцати российских больниц обратились к противникам вакцинации от коронавируса. Медики адресовали свое открытое письмо политикам, общественных деятелям и звездам, предложив им лично посетить т.н. "красные зоны". Врачи призвали их посмотреть на пациентов, у которых подтвердилось заражение коронавирусом, а также увидеть последствия этого заболевания.
По данным ТАСС, в распоряжении которого имеется текст письма, оно адресовано как конкретным людям, так и в целом противникам вакцинации в целом. Среди них упоминаются, в частности, лидеры КПРФ и "Справедливой России" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и политолог Сергей Кургинян, артистки Мария Шукшина и Наталья Ветлицка, а также телеведущий Оскар Кучера и ряд других известных деятелей.
В качестве авторов послания выступили главврачи и завотделениями ведущих российских больниц, где сейчас лечат пациентов с COVID-19, в частности, Денис Проценко, Марьяна Лысенко и Валерий Вечорко.
Ранее известная уругвайская актриса и певица Наталия Орейро сделала прививку от коронавируса, выбрав для этого созданный в России препарат "Спутник V". 44-летняя звезда пояснила, что вакцина стала первым средством, которое получили жители Уругвая.
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