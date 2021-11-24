Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Киану Ривз признался, что считает Вайнону Райдер женой

24.11.2021 22:45

Фото: vk.com



Известный канадский киноактер Киану Ривз признался, что считает себя супругом Вайноны Райдер, с которой снимался в фильме "Дракула".



По словам артиста, их свадьба, организованная на съемках в 1992 году, показалась ему настоящей.



В интервью журналу Esquire Киану Ривз пояснил, что считает настоящей свадьбу с Вайноной Райдер, которая произошла во время создания фильма "Дракула". Артист отметил, что для церемонии режиссер Френсис Форд Коппола пригласил на роль священника действующего румынского священнослужителя. Кроме того, вошедшую в фильм сцену свадьбы снимали в настоящей церкви, добавил Ривз. Учитывая, что церемония проводилась со священниками, они с Райдер "поженились на глазах у Бога".



После кинокартины "Дракула", вышедшей на экраны в 1992 году, Ривз и Райдер снимались вместе еще в нескольких фильмах, в частности, в лентах "Помутнение" (2006 ) и "Частная жизнь Пиппы Ли". Актеры поддерживают теплые отношения, в прошлом и Вайнона признавалась, что считает мужем Киану, потому что свадьба во время съемок "Дракулы" показалась ей настоящей.



Напомним, недавно вышла замуж 22-летняя дочь известного американского киноактера Пола Уокера, который трагически погиб в 2013 году в Калифорнии. К алтарю Мидоу Уокер прошла вместе с ее крестным и коллегой отца по серии "Форсаж" Вином Дизелем. Сорокалетний Пол Уокер трагически погиб, разбившись на автомобиле "Порше" в калифорнийской Санта-Кларите, где проводился благотворительный марафон с участием актера. В машине, которая на огромной скорости врезалась в дерево, также находился друг артиста Роджер Родас.



Автор: Злата Богатова

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