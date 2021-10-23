Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Дочь Пола Уокера отвел к алтарю Вин Дизель

23.10.2021 17:11

Фото: howmade.ru



Вышла замуж 22-летняя дочь известного американского киноактера Пола Уокера, который трагически погиб в 2013 году в Калифорнии.



Как передает Page Six, к алтарю Мидоу Уокер прошла вместе с ее крестным и коллегой отца по серии "Форсаж" Вином Дизелем.



Избранником Мидоу Рэйн Уокер стал актер Луи Торнтон-Аллан. Торжественное событие состоялось в первых числах октября, пара решила провести свадьбу в Доминиканской Республике. Позже наследница голливудской звезды разместила в своем Instagramнесколько трогательных снимков с этой церемонии.



Мидоу Рэйн является единственным ребенком Пола Уокера. Родившись 4 ноября 1998 года у бывшей подруги актера Ребекки Сотерос, она до тринадцатилетнего возраста жила вместе со своей матерью на Гавайях. В 2011 году она решила переехать к отцу.



Сорокалетний Пол Уокер трагически погиб, разбившись на автомобиле "Порше". В машине, которая на огромной скорости врезалась в дерево, также находился друг артиста Роджер Родас. Смертельная авария случилось 30 ноября 2013 года в калифорнийской Санта-Кларите, где проводился благотворительный марафон с участием актера.



После гибели близкого друга Вин Дизель назвал в его честь свою дочь Полин, которая появилась на свет 16 марта 2015 года.



Автор: Злата Богатова

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