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Дочь Пола Уокера отвел к алтарю Вин Дизель
23.10.2021 17:11
Фото: howmade.ru
Вышла замуж 22-летняя дочь известного американского киноактера Пола Уокера, который трагически погиб в 2013 году в Калифорнии.
Как передает Page Six, к алтарю Мидоу Уокер прошла вместе с ее крестным и коллегой отца по серии "Форсаж" Вином Дизелем.
Избранником Мидоу Рэйн Уокер стал актер Луи Торнтон-Аллан. Торжественное событие состоялось в первых числах октября, пара решила провести свадьбу в Доминиканской Республике. Позже наследница голливудской звезды разместила в своем Instagramнесколько трогательных снимков с этой церемонии.
Мидоу Рэйн является единственным ребенком Пола Уокера. Родившись 4 ноября 1998 года у бывшей подруги актера Ребекки Сотерос, она до тринадцатилетнего возраста жила вместе со своей матерью на Гавайях. В 2011 году она решила переехать к отцу.
Сорокалетний Пол Уокер трагически погиб, разбившись на автомобиле "Порше". В машине, которая на огромной скорости врезалась в дерево, также находился друг артиста Роджер Родас. Смертельная авария случилось 30 ноября 2013 года в калифорнийской Санта-Кларите, где проводился благотворительный марафон с участием актера.
После гибели близкого друга Вин Дизель назвал в его честь свою дочь Полин, которая появилась на свет 16 марта 2015 года.
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