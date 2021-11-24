Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В РФ зарегистрировали вакцину от коронавируса для детей 12-17 лет

24.11.2021 22:04

Фото: akzent.zp.ua



Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса, которая предназначена для детей и подростков возраста 12-17 лет, передает ТАСС.



Предполагается, что средство поступит в гражданский оборот не раньше, чем в конце декабря.



На совещании с членами правительства РФ президент Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация несовершеннолетних должна иметь добровольный характер, как и в случае со взрослым населением. Глава государства отдал кабмину поручение профинансировать разработку вакцины, которая поможет защитить детей от двух лет.



Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что вакцина "Гам-Ковид-Вак М", известная также как "Спутник М", создана для подростков от 12 до 17 лет включительно. Препарат официально зарегистрируют уже 24 ноября. По словам Голиковой, "при благоприятном исходе" средство к концу декабря поступит в гражданский оборот.



В ходе совещания вице-премьер также выступила с предложением вдвое увеличить период действия сертификата у тех, кто переболел коронавирусом. По мнению Голиковой, имеет смысл с нынешних шести месяцев продлить его до года. Путин эту идею поддержал. Пока остается неизвестным, распространятся ли изменения на уже оформленные гражданам сертификаты либо будут касаться лишь выданных в будущем. Ревакцинацию, как и прежде, рекомендовано проходить раз в полгода.



Ранее врачи одиннадцати российских больниц предложили противникам вакцинации посетить отделения, где лечат пациентов с коронавирусом. По мнению медиков, после визита туда многие смогут изменить свою позицию по отношению к прививкам.



Медики адресовали свое открытое письмо политикам, общественных деятелям и звездам, предложив им лично посетить т.н. "красные зоны". Врачи призвали их посмотреть на пациентов, у которых подтвердилось заражение коронавирусом, а также увидеть последствия этого заболевания. В числе адресатов, в частности, упоминались лидеры КПРФ и "Справедливой России" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и политолог Сергей Кургинян, артистки Мария Шукшина и Наталья Ветлицка, а также телеведущий Оскар Кучера и ряд других известных деятелей.



Автор: Злата Богатова

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