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Саакашвили призвал США ввести санкции против властей Грузии
22.11.2021 07:08
Фото: agrimpasa.com
Руководство Соединенных Штатов должно отреагировать на действия Тбилиси и ввести ограничительные меры в отношении грузинских властей.
Об этом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в письме изданию Politico.
По мнению бывшего главы грузинского государства, в Вашингтоне "должны открыто осудить" действия официального Тбилиси. Как подчеркнул Михаил Саакашвили, руководство страны пытается "подорвать демократию" и нарушает права человека.
В своем послании Саакашвили отметил, что американскому Конгрессу стоит рассмотреть вопрос об оказании влияния на Грузию. Политик полагает, что Соединенные Штаты могут принять решение об ограничениях в соответствии с законом Магнитского.
Ранее стало известно, что находящегося под арестом Саакашвили из тюремной больницы доставили на лечение в военный госпиталь в Гори.
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