|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Ленобласти возбудили уголовное дело после сообщений СМИ о сделавшей себе операцию блокаднице
24.11.2021 18:11
Фото: smi2.net
Следственные органы Ленинградской области по итогам проверки приняли решение о возбуждении уголовного дела в связи с оказанием услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.
Ранее в СМИ появились сообщения о жительнице блокадного Ленинграда, которая сама себе сделала операцию, не дождавшись медицинской помощи.
Страдающая от онкологического заболевания пожилая женщина не дождалась медиков, после чего была вынуждена сама сделать разрез живота, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. Блокадница пыталась облегчить свое состояние из-за осложнения - асцита, когда в брюшной полости скапливается свободная жидкость.
В настоящее время женщина госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Врачи оценивают состояние пациентки как стабильное, пояснили представители ведомства.
О начале проверки по факту ЧП также сообщили в местных управлениях Росздравнадзора и комтета по здравоохранению.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|