Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве пройдет выставка, приуроченная к 60-летию Виктора Цоя

24.11.2021 08:24

Фото: uk38.ru



В январе 2022 года в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж" начнет работу выставка-байопик "Виктор Цой. Путь героя".



Экспозиция посвящена 60-летию легендарного рок-музыканта, передает ТАСС.



Как рассказали организаторы, в одиннадцати залах будут представлены связанные с жизнью Виктора Цоя гитары и фотографии, черновики и личные письма, а также сценические костюмы и картины, созданные музыкантам в разные годы. Открытие экспозиции запланировано на 15 января. Выставка-байопик "Виктор Цой. Путь героя" станет первым событием такого масштаба, посвященным герою, творчество которого сохранило актуальность как для современников Цоя, посещавших его выступления в 1980-е годы, так и для нынешней молодежи.



По словам организаторов, экспозиция приурочена к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя. Юбилей поклонники артиста будут отмечать 21 июня 2022 года. Выставка была подготовлена при взаимодействии с отцом музыканта Робертом и сыном Александром, а также с участием друзей Цоя, фанатов и коллекционеров.



Ранее в Еврейском музее и центре толерантности Москвы открылась выставка известного российского мультипликатора Юрия Норштейна, автора "Ежика в тумане" и его супруги, художницы Франчески Ярбусовой. Экспозиция, получившая название "Снег на траве", приурочена к 80-летнему юбилею выдающегося отечественного аниматора. На выставке представлены живопись и графика Норштейна и Ярбусовой периода 60-х годов прошлого века, когда мультипликатор планировал стать художником, а не режиссером анимационного кино. Около трети экспонатов прежде еще никогда не выставлялась.



Автор: Злата Богатова

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