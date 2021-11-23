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Под Пензой задержаны организаторы рехабов, похитившие более 30 человек


23.11.2021 21:20
Под Пензой задержаны организаторы рехабов, похитившие более 30 человекФото: vk.com

Следственные органы Пензенской области завели уголовное дело в отношении трех местных жителей, которые незаконно организовали центры т.н. реабилитации. По версии правоохранителей, в этих заведениях удерживались похищенные злоумышленниками люди, страдающие от алкогольной или наркотической зависимости.

Как информирует пресс-служба СУ СКР по Пензенской области, противоправные действия осуществлялись на протяжении трех лет. Установлено, что злоумышленники выдавали себя за представителей реабилитационных центров, где оказывают помощь лицам, страдающим от пагубных пристрастий.

Однако в действительности подозреваемые похищали людей с алкогольной и наркотической зависимостью, а затем лишали свободы. По версии следствия, потерпевшие удерживались соучастниками, которые не имели лицензии на оказание медицинской деятельности и не обладали какими-либо познаниями, связанными с лечением и профилактикой такого рода проблем.

Кроме того, в реабилитационных центрах, которые организовали фигуранты, отсутствовали специализированные стационары, выяснили следователи. Известно также, что оказавшиеся в этих заведениях люди подвергались насилию и угрозам, на них оказывалось морально-психологическое давление.

Фигурантами уголовного дела, возбужденного по п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), уточняется в сообщении СКР, оказались члены организованной группы 1984, 1980, 1991 г.р. Двое из задержанных по решению суда помещены под стражу, один находится под домашним арестом. Еще один соучастник объявлен в розыск. Потерпевшими по этому делу официально признаны свыше тридцати человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 181

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