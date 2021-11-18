Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в ФРГ для беженцев

03:21

Фото: vk.com



Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предложением создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.



По ее словам, в ЕС пока еще не начали выполнять договоренности, передает ТАСС.



Белорусский президент Александр Лукашенко предлагает Евросоюзу сформировать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев, которые сейчас находятся у границы с Польшей. Об этом рассказала пресс-секретарь политика Наталья Эйсмонт, комментируя его недавние переговоры с временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель.



Запись выступления Эйсмонт размещена в Telegram-канале "Пул первого". По ее словам, белорусские власти берут на себя обязательство по мере сил содействовать возвращению остальных пяти тысяч мигрантов в их страны, если они выразят такое желание. При этом европейские партнеры пока еще не начали действовать в соответствии с уже достигнутыми договоренностями, указала Эйсмонт. В частности, не проводятся экспертные обсуждения, о которых говорили Лукашенко и Меркель в ходе второй беседы.



Эйсмонт пояснила, что сейчас на белорусской территории у рубежей ЕС остаются около семи тысяч беженцев. Две тысячи человек находятся практически на самой границе, где создали "стихийный" лагерь. Кроме того, несколько сотен мигрантов разбросаны в отдельных точках - речь идет о тех, кого польские силовики успели вернуть обратно после незаконного вторжения в их страну.



Ранее стало известно, что Ангела Меркель допускает оказание Минску косвенной финансовой помощи в целях строительства жилья, предназначенного для мигрантов. По данным Bild, в последней своей беседе с представителем Минска врио канцлера Германии "оставалась жесткой", но при этом выразила готовность обсудить с коллегами по Евросообществу различные вопросы, касающиеся урегулирования обстановки на границе.



В публикации утверждалось, что Меркель окажет Лукашенко содействие, если белорусские власти направят часть мигрантов обратно в их страны. Кроме того, Минск должен прекратить оказывать давление на польскую границу, указывалось в материале.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 140

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 18.11.2021 20:01 Запад поставками оружия Киеву обостряет ситуацию в Донбассе, заявил Путин

Запад поставками оружия Киеву обостряет ситуацию в Донбассе, заявил Путин 18.11.2021 14:48 Российские военные самолеты эвакуируют более 380 человек из Афганистана

Российские военные самолеты эвакуируют более 380 человек из Афганистана 18.11.2021 01:04 МИД публикует переписку Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ

МИД публикует переписку Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ 18.11.2021 00:17 Поклонская: QR-коды нарушают базовые права человека

Поклонская: QR-коды нарушают базовые права человека 17.11.2021 20:42 Меркель не исключает оказание Белоруссии финансовой помощи на строительство жилья для мигрантов