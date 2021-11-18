ИнтерНовости - новости в стране и мире
Автопортрет Фриды Кало продали за рекордные $34,9 млн
Автопортрет Фриды Кало продали за рекордные $34,9 млн
Обнаружена еще одна женщина, которая вылечилась от ВИЧ
Обнаружена еще одна женщина, которая вылечилась от ВИЧ
Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в ФРГ для беженцев
Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в ФРГ для беженцев
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в ФРГ для беженцевЛукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в ФРГ для беженцев
Запад поставками оружия Киеву обостряет ситуацию в Донбассе, заявил Путин Запад поставками оружия Киеву обостряет ситуацию в Донбассе, заявил Путин
Скончался игравший в «Ночном дозоре» актер Игорь СавочкинСкончался игравший в «Ночном дозоре» актер Игорь Савочкин
Российские военные самолеты эвакуируют более 380 человек из АфганистанаРоссийские военные самолеты эвакуируют более 380 человек из Афганистана
В Перми пять человек скончались после употребления алкоголяВ Перми пять человек скончались после употребления алкоголя

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в ФРГ для беженцев


03:21
Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в ФРГ для беженцевФото: vk.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предложением создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

По ее словам, в ЕС пока еще не начали выполнять договоренности, передает ТАСС.

Белорусский президент Александр Лукашенко предлагает Евросоюзу сформировать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев, которые сейчас находятся у границы с Польшей. Об этом рассказала пресс-секретарь политика Наталья Эйсмонт, комментируя его недавние переговоры с временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

Запись выступления Эйсмонт размещена в Telegram-канале "Пул первого". По ее словам, белорусские власти берут на себя обязательство по мере сил содействовать возвращению остальных пяти тысяч мигрантов в их страны, если они выразят такое желание. При этом европейские партнеры пока еще не начали действовать в соответствии с уже достигнутыми договоренностями, указала Эйсмонт. В частности, не проводятся экспертные обсуждения, о которых говорили Лукашенко и Меркель в ходе второй беседы.

Эйсмонт пояснила, что сейчас на белорусской территории у рубежей ЕС остаются около семи тысяч беженцев. Две тысячи человек находятся практически на самой границе, где создали "стихийный" лагерь. Кроме того, несколько сотен мигрантов разбросаны в отдельных точках - речь идет о тех, кого польские силовики успели вернуть обратно после незаконного вторжения в их страну.

Ранее стало известно, что Ангела Меркель допускает оказание Минску косвенной финансовой помощи в целях строительства жилья, предназначенного для мигрантов. По данным Bild, в последней своей беседе с представителем Минска врио канцлера Германии "оставалась жесткой", но при этом выразила готовность обсудить с коллегами по Евросообществу различные вопросы, касающиеся урегулирования обстановки на границе.

В публикации утверждалось, что Меркель окажет Лукашенко содействие, если белорусские власти направят часть мигрантов обратно в их страны. Кроме того, Минск должен прекратить оказывать давление на польскую границу, указывалось в материале.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

В Белгороде скончался зараженный COVID-19 девятилетний ребенокВ Белгороде скончался зараженный COVID-19 девятилетний ребенок
Столтенберг: в НАТО нет консенсуса по вопросу вступления УкраиныСтолтенберг: в НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины
Серебренников выплатил 129 млн руб. по иску МинкультурыСеребренников выплатил 129 млн руб. по иску Минкультуры
Вышедшая замуж принцесса Мако покинула ЯпониюВышедшая замуж принцесса Мако покинула Японию
Под Красноярском мужчина проник в морг и повредил тела четырех умершихПод Красноярском мужчина проник в морг и повредил тела четырех умерших

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru