|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Названа сумма, в которую обошелся год жизни Тихановской в Литве
18.11.2021 18:08
Фото: livejournal.com
Расходы на жизнь Светланы Тихановской в Литве обошлись стране в €400 тыс., заявил депутат Сейма Ремигиюс Жемайтайтис.
По его словам, власти тратят ежемесячно на эти цели около €35 тыс., однако экс-кандидат в президенты Белоруссии до сих пор не выразила никакой благодарности.
Депутат литовского парламента - Сейма Ремигиюс Жемайтайтис описал расходы на содержание одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской в своем Facebook. Не уточнив источник информации, он лишь отметил, что месяц ее содержания обходится стране примерно в €35 тыс. По его данным, за период с августа 2020 года, когда Тихановская появилась в Литве, из бюджета было выделено уже более €400 тыс.
Жемайтайтис является председателем партии "Порядок и справедливость", которая была учреждена в прошлом году. Комментарий по поводу Тихановской он оставил после ее интервью национальному телеканалу LRT. По мнению представителя Вильнюса, экс-кандидат на пост президента Белоруссии унизила его страну.
Как заявил Жемайтайтис, Тихановская уже больше года находится в Литве на полном обеспечении, однако даже не способна выразить за это благодарность. Особое возмущение политика было вызвано русским языком, на котором говорила бывшая претендентка в белорусские президенты. Депутат напомнил, что все, кто желает получить гражданство в его стране, должны "доказывать, что они знают литовский". Но в случае с Тихановской ничего подобного не происходит.
Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру на пост главы Белоруссии вскоре после того, как был задержан ее супруг, оппозиционный блогер Сергей Тихановский. Вскоре после президентских выборов, состоявшихся в конце лета 2020 года, соратники Тихановской заявили об ее исчезновении. Вскоре выяснилось, что она покинула страну и находится в Вильнюсе.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|