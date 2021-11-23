Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые выяснили, какие осьминоги самые умные

23.11.2021 19:35

Фото: beatmaker.tv



Осьминоги, живущие на рифах, оказались умнее своих глубоководных сородичей, выяснили австралийские ученые.



Исследование проводили специалисты из Университета Квинсленда, передает агентство "Интерфакс".



Ученые выявили у представителей разных групп осьминогов некоторые различия - как в структуре мозга, так и интеллектуальных способностях, отмечается в сообщении университета. Австралийские специалисты проводили исследование, изучая особенности головоногих при помощи МРТ.



Оказалось, что имеются различия у глубоководного осьминога, одиночного ночного вида и двух разных видов рифовых осьминогов, которые преимущественно ведут дневной образ жизни. Глубоководный моллюск имел гладкий мозг, схожий с представителями сумчатых или грызунов. Такое строение, по словам ученых, подходит довольно медленному темпу жизни и ограниченному взаимодействия с другими животными.



Пр этом у рифовых осьминогов исследователи обнаружили значительно больший мозг, который имел ряд свойств, схожих с особенностями приматов. Он приспособлен для сложных визуальных задач и активного социального взаимодействия, которое происходит "в оживленной, хорошо освещенной среде".



Автор: Злата Богатова

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