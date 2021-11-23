|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ученые выяснили, какие осьминоги самые умные
23.11.2021 19:35
Фото: beatmaker.tv
Осьминоги, живущие на рифах, оказались умнее своих глубоководных сородичей, выяснили австралийские ученые.
Исследование проводили специалисты из Университета Квинсленда, передает агентство "Интерфакс".
Ученые выявили у представителей разных групп осьминогов некоторые различия - как в структуре мозга, так и интеллектуальных способностях, отмечается в сообщении университета. Австралийские специалисты проводили исследование, изучая особенности головоногих при помощи МРТ.
Оказалось, что имеются различия у глубоководного осьминога, одиночного ночного вида и двух разных видов рифовых осьминогов, которые преимущественно ведут дневной образ жизни. Глубоководный моллюск имел гладкий мозг, схожий с представителями сумчатых или грызунов. Такое строение, по словам ученых, подходит довольно медленному темпу жизни и ограниченному взаимодействия с другими животными.
Пр этом у рифовых осьминогов исследователи обнаружили значительно больший мозг, который имел ряд свойств, схожих с особенностями приматов. Он приспособлен для сложных визуальных задач и активного социального взаимодействия, которое происходит "в оживленной, хорошо освещенной среде".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|