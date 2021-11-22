Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Болгарии 46 человек погибли в ДТП с автобусом

10:42

Фото: bakis.bg



До сорока шести человек возросло количество погибших в дорожной аварии с туристическим автобусом в Болгарии, передает агентство БГНЕС.



Среди жертв ЧП - не менее двенадцати детей, сообщили представители местных властей. Всего в салоне находились 52 человека.



Соболезнования семьям погибших выразил прибывший на место аварии премьер-министр технического правительства Болгарии Стефан Янев, передает ТАСС.



Власти Болгарии не исключили, что количество погибших может увеличиться. Как заявил во время брифинга сообщил вице-премьер, министр внутренних дел технического правительства страны Бойко Рашков, найденные на месте происшествия останки "буквально обуглены". Поэтому пока сложно назвать точное число жертв.



Установлено, что из Северной Македонии на экскурсию в Стамбул ранее выехали четыре автобуса. Существует вероятность, что туристы пересаживались, уточнил Рашков. В результате появились основания полагать, что в загоревшемся автобусе ехало больше пассажиров, чем было указано в соответствующем списке.



Руководитель национальной следственной службы Борислав Сарафов заявил, что случилась трагедия невиданных для Болгарии масштабов. В числе погибших - двенадцать детей. В больницы доставлены семь пострадавших, которые получили серьезные повреждения. Сарафов подтвердил, что окончательный вывод о количестве жертв можно будет сделать позже, когда экстренные службы завершат работу на месте аварии. По его словам, для идентификации погибших эксперты будут брать пробы ДНК.



Болгарские власти сейчас рассматривают две главные версии - ошибочные действия водителя либо внезапно возникшая техническая неисправность. Кроме того, управлявший автобусом мужчина мог уснуть за рулем.



Автор: Злата Богатова

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