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В Омске задержан пособник террористов


23.11.2021 10:16
В Омске задержан пособник террористовФото: rbk.ru

Сотрудники ФСБ пресекли противоправные действия пособника запрещенного в России "Исламского государства".

Мужчина, контактировавший с членами международной террористической организации, задержан в Омске, передает пресс-служба регионального УФСБ РФ.

Как стало известно, задержанный контактировал с одним из активных участников запрещенного в России террористического "Исламского государства", который, в частности, вербовал граждан РФ. В результате подозреваемый по просьбе знакомого начал осуществлять банковские переводы в целях финансирования боевиков на территории Сирии.

Отмечается, что фигурант уголовного дела, которое возбудили по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), является уроженцем и гражданином одного из государств Центральной Азии. Противозаконные действия были пресечены сотрудниками Управления ФСБ по Омской области при совместной работе с коллегами из Республики Татарстан и Свердловской области. Силовую поддержку оказывала Росгвардия, указано в официальном сообщении.

Ранее экстремистская ячейка была выявлена и ликвидирована силовиками на территории Родионово-Несветайского района Ростовской области. Входившие в состав группы три человека готовили террористические акты и вооруженные нападения, жертвами которых могли стать сотрудники правоохранительных органов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 323

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