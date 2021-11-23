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В Омске задержан пособник террористов
23.11.2021 10:16
Фото: rbk.ru
Сотрудники ФСБ пресекли противоправные действия пособника запрещенного в России "Исламского государства".
Мужчина, контактировавший с членами международной террористической организации, задержан в Омске, передает пресс-служба регионального УФСБ РФ.
Как стало известно, задержанный контактировал с одним из активных участников запрещенного в России террористического "Исламского государства", который, в частности, вербовал граждан РФ. В результате подозреваемый по просьбе знакомого начал осуществлять банковские переводы в целях финансирования боевиков на территории Сирии.
Отмечается, что фигурант уголовного дела, которое возбудили по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), является уроженцем и гражданином одного из государств Центральной Азии. Противозаконные действия были пресечены сотрудниками Управления ФСБ по Омской области при совместной работе с коллегами из Республики Татарстан и Свердловской области. Силовую поддержку оказывала Росгвардия, указано в официальном сообщении.
Ранее экстремистская ячейка была выявлена и ликвидирована силовиками на территории Родионово-Несветайского района Ростовской области. Входившие в состав группы три человека готовили террористические акты и вооруженные нападения, жертвами которых могли стать сотрудники правоохранительных органов.
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