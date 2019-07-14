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ФСБ: ячейка ИГ ликвидирована в Ростовской области
15:04
Фото: tvzvezda.ru
Операция проводилась на территории Родионово-Несветайского района, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Как передает агентство "Интерфакс", входившие в состав ячейки три человека вели подготовку нападения на сотрудников полиции и террористических актов.
Представители ФСБ России сообщили о нейтрализации в Ростовской области ячейки "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой террористической организации в России официально запрещена).
Как стало известно, в окрестностях хутора Глинки главарь банды начал стрелять по сотрудникам полиции, которые пытались остановить его машину. Когда силовики открыли ответный огонь, в автомобиле сработало неустановленное пока взрывное устройство. В результате злоумышленник скончался на месте от полученных ранений.
Позднее задержали двух участников банды в Ростове-на-Дону. В ходе личного досмотра у них были найдены и изъяты боеприпасы, взрывчатка и детонаторы.
Деятельность ячейки удалось пресечь благодаря данным, которые были получены при тщательном изучении связей боевиков, которые входили в состав "ростовской" террористической группы, ликвидированной в апреле прошлого года.
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