Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ФСБ: ячейка ИГ ликвидирована в Ростовской области

15:04

Фото: tvzvezda.ru



Операция проводилась на территории Родионово-Несветайского района, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.



Как передает агентство "Интерфакс", входившие в состав ячейки три человека вели подготовку нападения на сотрудников полиции и террористических актов.



Представители ФСБ России сообщили о нейтрализации в Ростовской области ячейки "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой террористической организации в России официально запрещена).



Как стало известно, в окрестностях хутора Глинки главарь банды начал стрелять по сотрудникам полиции, которые пытались остановить его машину. Когда силовики открыли ответный огонь, в автомобиле сработало неустановленное пока взрывное устройство. В результате злоумышленник скончался на месте от полученных ранений.



Позднее задержали двух участников банды в Ростове-на-Дону. В ходе личного досмотра у них были найдены и изъяты боеприпасы, взрывчатка и детонаторы.



Деятельность ячейки удалось пресечь благодаря данным, которые были получены при тщательном изучении связей боевиков, которые входили в состав "ростовской" террористической группы, ликвидированной в апреле прошлого года.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 115

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 13:04 Житель Камчатки зарезал мать и тяжело ранил брата

Житель Камчатки зарезал мать и тяжело ранил брата 12:27 В Подмосковье задержаны несколько криминальных авторитетов

В Подмосковье задержаны несколько криминальных авторитетов 11:31 В Швеции девять человек стали жертвами авиакатастрофы

В Швеции девять человек стали жертвами авиакатастрофы 01:17 В Азербайджане объяснили причину падения ветви платана на туристов

В Азербайджане объяснили причину падения ветви платана на туристов 14.7.2019 21:38 В Башкирии шесть человек стали жертвами ДТП с туристическим автобусом