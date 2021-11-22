Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Обвиняемая во взяточничестве Новосельская уволена с поста главы Минкультуры Крыма

22.11.2021 18:18

Фото: myseldon.com



Глава Крыма Сергей Аксенов принял решение о снятии Арины (Веры) Новосельской с поста министра культуры республики. Чиновницу обвиняют в получении крупной взятки, суд арестовал ее на два месяца.



По словам Аксенова, он уже подписал соответствующий указ.



Как написал Сергей Аксенов в своем телеграм-канале, он освободил от должности министра культуры Республики Крым Арину Вадимовну Новосельскую с формулировкой об утрате доверия. Ранее она оказалась фигуранткой уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Теперь уже бывшего министра доставили в Москву и арестовали на два месяца.



По версии правоохранителей, несколько лет назад Новосельская получила от руководства петербургского ООО "Меандр" 25 млн рублей за содействие этой компании, строившей Крымский государственный центр детского театрального искусства. Предполагалось, что пятиэтажный объект, включающий в себя кукольный театр, появится в самом центре Симферополя уже к 2020 году. Но из-за сорванных сроков контракт с ООО "Меандр" - крупнейшей на Северо-Западе реставрационно-строительной компанией - был расторгнут. В результате недострой простаивает на протяжении последних полутора лет.



В рамках продолжающегося расследования министра будут проверять на причастность к подобным правонарушениям, передают российские СМИ.



Новосельская заняла пост главы Минкультуры Крыма в феврале 2014 года. В прошлом она была руководителем Крымского академического театра кукол. Чиновница ранее обращалась к прессе с просьбой называть ее Ариной, объясняя в интервью, что первоначально ей дали имя Вера. В результате в СМИ она упоминается под различными именами.



Напомним, осенью прошлого года в Петербурге задержали, а потом доставили в Москву Елену Завадскую - гендиректора компании "Меандр". Фигурантом уголовного дела оказался и ее бывший заместитель Евгений Ярмош. Руководство организации обвинили в хищении более 191 млн руб. во время работ по восстановлению здания консерватории им. Римского-Корсакова.



Автор: Злата Богатова

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