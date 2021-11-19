Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Обвиняемую во взяточничестве министра культуры Крыма этапируют в Москву

19.11.2021 10:03

Фото: muzteatr.net



Мера пресечения для Арины (Веры) Новосельской, обвиняемой в получении крупной взятки, будет избрана в Москве, куда в скором времени доставят главу Министерства культуры Крыма. Об этом передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник.



Как стало известно, задержанную по подозрении во взяточничестве министра этапируют в Москву. Агентство поясняет, что пока не располагает официальным подтверждением этих сведений.



Ранее Вера (Арина) Новосельская оказалась фигуранткой уголовного дела, которое возбудили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение особо крупной взятки). По версии правоохранительных органов, в 2018 году высокопоставленной чиновнице передали 25 млн рублей представители петербургского ООО "Меандр", чтобы она оказывала содействие этой компании, участвующей в строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства (театра кукол).



Работы по созданию пятиэтажного объекта в центре Симферополя стартовали еще в 2018 году и должны были завершиться к 2020 году. Однако из-за срыва сроков строительства контракт с ООО "Меандр" расторгли. В результате недострой простаивает на протяжении последних полутора лет.



Новосельская заняла пост главы Минкультуры Крыма в феврале 2014 года. В прошлом она была руководителем Крымского академического театра кукол. Чиновница ранее обращалась к прессе с просьбой называть ее Ариной, объясняя в интервью, что первоначально ей дали имя Вера. В результате в СМИ она упоминается под различными именами.



Автор: Злата Богатова

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