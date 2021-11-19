ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Сенате США предлагают ввести санкции против РФ в случае «вторжения на Украину»
В Сенате США предлагают ввести санкции против РФ в случае «вторжения на Украину»
Умерла студентка, отравившаяся метанолом в Казани
Умерла студентка, отравившаяся метанолом в Казани
В ЦАР при нападении боевиков погибли более 10 мирных жителей
В ЦАР при нападении боевиков погибли более 10 мирных жителей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Сенате США предлагают ввести санкции против РФ в случае «вторжения на Украину»В Сенате США предлагают ввести санкции против РФ в случае «вторжения на Украину»
В Киеве потребовали от посла Болгарии объяснений из-за КрымаВ Киеве потребовали от посла Болгарии объяснений из-за Крыма
Байден на время передаст полномочия ХаррисБайден на время передаст полномочия Харрис
Умерла студентка, отравившаяся метанолом в КазаниУмерла студентка, отравившаяся метанолом в Казани
В Новосибирске собаке впервые установили бионические протезы четырех лапВ Новосибирске собаке впервые установили бионические протезы четырех лап

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Обвиняемую во взяточничестве министра культуры Крыма этапируют в Москву


19.11.2021 10:03
Обвиняемую во взяточничестве министра культуры Крыма этапируют в МосквуФото: muzteatr.net

Мера пресечения для Арины (Веры) Новосельской, обвиняемой в получении крупной взятки, будет избрана в Москве, куда в скором времени доставят главу Министерства культуры Крыма. Об этом передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник.

Как стало известно, задержанную по подозрении во взяточничестве министра этапируют в Москву. Агентство поясняет, что пока не располагает официальным подтверждением этих сведений.

Ранее Вера (Арина) Новосельская оказалась фигуранткой уголовного дела, которое возбудили по ч. 6 ст. 290 УК РФ  (получение особо крупной взятки). По версии правоохранительных органов, в 2018 году высокопоставленной чиновнице передали 25 млн рублей представители петербургского ООО "Меандр", чтобы она оказывала содействие этой компании, участвующей в строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства (театра кукол).

Работы по созданию пятиэтажного объекта в центре Симферополя стартовали еще в 2018 году и должны были завершиться к 2020 году. Однако из-за срыва сроков строительства контракт с ООО "Меандр" расторгли. В результате недострой простаивает на протяжении последних полутора лет.

Новосельская заняла пост главы Минкультуры Крыма в феврале 2014 года. В прошлом она была руководителем Крымского академического театра кукол. Чиновница ранее обращалась к прессе с просьбой называть ее Ариной, объясняя в интервью, что первоначально ей дали имя Вера. В результате в СМИ она упоминается под различными именами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 160

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Вышедшая замуж принцесса Мако покинула ЯпониюВышедшая замуж принцесса Мако покинула Японию
В США от коронавируса умерли три снежных барса, живших в зоопарке ЛинкольнаВ США от коронавируса умерли три снежных барса, живших в зоопарке Линкольна
В Москве во время пожара пострадала Марина ХлебниковаВ Москве во время пожара пострадала Марина Хлебникова
Кикабидзе: Украинские артисты не должны ездить в РоссиюКикабидзе: Украинские артисты не должны ездить в Россию
Поклонская отреагировала на угрозы депутата Рады ГончаренкоПоклонская отреагировала на угрозы депутата Рады Гончаренко

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru