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Южнокорейская группа BTS получила главный приз American Music Awards


22.11.2021 16:17
Южнокорейская группа BTS получила главный приз American Music AwardsФото: wallpaperbetter.com

Музыкальный коллектив BTS стал первым азиатской группой, удостоенной высшей награды на American Music Awards (AMA).

О новом достижении популярного южнокорейского бойз-бенда рассказывает Yonhap News.

Мужской коллектив из Южной Кореи вновь вошел в историю мировой музыки. На этот раз исполнители отличились, став первыми представителями азиатского региона, которым досталась высшая награда American Music Awards (AMA) - титул "Артист года".

Торжественную церемонию оглашения победителей провели в Соединенных Штатах накануне, 21 ноября. Награды вручали в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Южнокорейские артисты обошли претендовавших на главный приз АМА Ариану Гранде, Дрейка, Оливию Родриго, Тейлор Свифт и The Weeknd.

Кроме того, BTS получили награды за победу в номинациях "Любимый поп-дуэт/группа" и "Любимая поп-песня".

Напомним, минувшей весной тизер нового клипа BTS вошел в тренды русскоязычного YouTube. Ролик, созданный на песню Butter, был опубликован 19 мая. Менее чем за сутки его просмотрели более двадцати шести миллионов раз.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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