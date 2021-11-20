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В Сомали при взрыве погиб известный журналист
20.11.2021 23:44
Фото: rambler.ru
В центре сомалийской столицы Могадишо прогремел мощный взрыв.
ЧП случилось неподалеку от резиденции президента страны, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах.
По предварительным данным, сработало взрывное устройство, установленное в припаркованном автомобиле. Полиция приступила к выяснению обстоятельств случившегося. Сведений о количестве пострадавших пока нет. В ряде источников появились сообщения о гибели известного сомалийского журналиста Абдиазиза Афкиры, который руководил радиостанцией Radio Muqdisho.
За день до этого кустарно изготовленная бомба была взорвана на рынке в южной части Сомали. Как заявили представители местных властей, жертвами инцидента, случившегося в городе Бардале, стали не менее пяти человек, еще двенадцать пострадали.
Правоохранители полагают, что к взрыву могут быть причастны боевики группировки "Аш-шабаб", которая имеет связи с террористической организацией "Аль-Каида" (в РФ деятельность официально запрещена в РФ).
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