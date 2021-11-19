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В Москве в ДТП погибли глава Федерации автоспорта Дагестана и блогер Губденский
21:00
Фото: infolaz.ru
Глава Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов и российский блогер Саид Губденский стаи жертвами дорожной аварии на Кутузовском проспекте Москвы, передает ТАСС.
Смертельное ДТП случилось сегодня примерно в три часа дня.
По данным столичного УГИБДД, водитель автомобиля марки BMW допустил выезд на встречную полосу, где транспортное средство врезалось в машины Volvo и Mercedes. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
Установлено, что в автомобиле BMW, которым управлял блогер Саид Губденский, также ехал глава Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Водитель от полученных ранений скончался на месте происшествия, а его пассажир - вскоре после того, как его доставили в медицинское учреждение.
Со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах столицы ТАСС передает о том, что столкновение могло произойти из-за значительного превышения скорости в сочетании и избыточными перестроениями - в результате т.н. "игры в шашки", когда водитель BMW совершал рискованный маневр и оказался на встречной полосе.
32-летний Ибрагимов был руководителем федерации в течение двух лет, с момента основания общественной организации. Она объединяет любителей активной езды на специально выделенных для этого трассах.
Блогер Саид Губденский получил известность, публикуя видеоматериалы по автомобильной тематике. На его страницу в Instagram подписаны более 490 тыс. человек.
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