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Российские ученые первыми получили доступ к памятнику Рисафа в Сирии
19.11.2021 20:37
Фото: rtr-vesti.ru
Впервые за последние десять лет российские ученые смогли получить доступ к археологическому памятнику раннего средневековья Рисафа, который находится на территории сирийской провинции Ракка. Работы там не проводились с 2010 года, рассказала завотделом охранной археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Наталья Соколова.
По словам Натальи Соколовой, отечественные исследователи первыми получили доступ к этому уникальному памятнику раннего средневековья. В течение периода с 2010 года там не проводили никакие работы даже представители сирийского департамента музеев и древностей. Представительница РАН пояснила, что сначала ученым предстоит выяснить, какие повреждения могли появиться в последние годы у памятника, есть ли там незаконные раскопы и сохранились ли окопы, созданные военными. Кроме того, необходимо установить, может ли территория близ Рисафы оставаться заминированной.
Полученные сведения позднее опубликуют в сети или передадут властям Сирии и ЮНЕСКО, если объект входит в соответствующий перечень этой международной организации. Затем реставраторы, архитекторы и другие специалисты займутся восстановлением памятника.
Войска САР освободили провинцию Ракка от террористов в 2017 году, но саперные работы в регионе еще не завершены, пояснила Соколова. По этой причине доступ к памятнику, считающемуся одним из центров раннего христианства на Ближнем Востоке, пока ограничен. Предполагается, что ученые, работая при содействии российских военных, смогут начать обследование Рисафы с воздуха, а также визуально - приближаясь на безопасное расстояние.
По мнению ученых, в прошлом на этом месте возвели храм Сергия и Вакха, в честь двух римских солдат-христиан. Останки казненных мучеников похоронены в Рисафе.
Напомним, в течение нескольких последних лет боевики "Исламского государства" (ИГ, группировка признана террористической и запрещена в РФ) уничтожали древние памятники в сирийской Пальмире и других регионах страны, а также на территории Ирака. В частности, исчезли часть древнеримского театра и всемирно известный тетрапилон в древней Пальмире.
Весной 2015 года, когда Пальмира была захвачена террористами, боевики ИГ варварски уничтожили такие сокровища мировой культуры, как Триумфальная арка с колоннадой. Национальный музей и некрополь Пальмиры были разграблены. Позже похищенные в Сирии реликвии были обнаружены в Швейцарии.
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