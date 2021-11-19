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ООН призвала йеменских хуситов покинуть здание посольства США


19.11.2021 11:01
ООН призвала йеменских хуситов покинуть здание посольства СШАФото: dailypix.ru

Советом Безопасности ООН выдвинуто требование к повстанцам-хуситам незамедлительно освободить захваченное ими здание в Сане, где ранее располагалось посольство Соединенных Штатов.

Соответствующий призыв опубликован на официальном портале всемирной организации.

Совбез ООН также призвал йеменских мятежников отпустить незаконно удерживаемых ими сотрудников дипмиссии из числа местного населения. Посольство в прежнем виде прекратило деятельность еще в 2015 году. С того времени в нем работали исключительно граждане Йемена.

Напомним, около недели назад при захвате дипломатического комплекса повстанцами йеменского движения "Ансар Аллах" в заложники были взяты двадцать пять человек - сотрудники дипмиссии Соединенных Штатов.

В Вашингтоне, отреагировав на разграбление здания дипмиссии, выразили намерение добиваться освобождения пленников и возвращения комплекса зданий. Как указывалось в официальном сообщении Госдепартамента США, американская сторона будет действовать и через иностранных партнеров.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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