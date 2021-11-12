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Йеменские повстанцы захватили посольство США, взяв 25 человек в заложники
12.11.2021 12:07
Фото: bbci.co.uk
Отряд повстанцев-хуситов вторгся на территорию посольства Соединенных Штатов в Йемене.
Здание дипмиссии оказалось полностью захваченным и разграбленным. Двадцать пять человек нападавшими взяты в заложники, передает Daily Mail.
Нападавшие взяли в заложники сотрудников американской дипмиссии, указано в сообщении. Все пленники являются гражданами Йемена.
Сведения о работавших в дипмиссии йеменских гражданах, которых повстанцы удерживают без каких-либо объяснений, подтвердили в американском Госдепартаменте. В Вашингтоне добавили, что повстанцы разграбили здание, где вплоть до 2015 года размещалось представительство Соединенных Штатов.
Как подчеркнули в Госдепе, американское правительство намерено продолжать вести дипломатическую работу в целях освобождения заложников. В Вашингтоне также рассчитывают на возвращение комплекса зданий, где располагается дипмиссия. В сообщении указано, что действия в этом направлении будут предприниматься и через иностранных партнеров.
Американское посольство в столице Йемене - Сане прекратило работу в 2015 году. После этого в помещениях дипмиссии продолжали трудиться сотрудники из числа местного населения.
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