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Меркель не исключает оказание Белоруссии финансовой помощи на строительство жилья для мигрантов
17.11.2021 20:42
Фото: spiegel.de
Временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель допускает оказание Минску косвенной финансовой помощи в целях строительства жилья, предназначенного для мигрантов. Речь об этом шла в ходе телефонных переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко, передает Bild.
По данным издания, в беседе с представителем Минска врио канцлера Германии "оставалась жесткой", но при этом выразила готовность обсудить с коллегами по Евросообществу различные вопросы, касающиеся урегулирования обстановки на границе. В публикации Bild утверждается, что Меркель окажет Лукашенко содействие, если белорусские власти направят часть мигрантов обратно в их страны. Кроме того, Минск должен прекратить оказывать давление на польскую границу, указано в материале.
Первый разговор между Меркель и Лукашенко о ситуации на польско-белорусской границе состоялся в понедельник, 15 ноября. В ходе очередных обсуждений собеседники договорились, что проблему мигрантов должны совместно решать Белоруссия и Евросоюз, передает ТАСС. Соответствующие должностные лица, уполномоченные обеими сторонами, незамедлительно приступят к взаимодействию для урегулирования обстановки на рубежах Беларуси и стран Европейского союза, сообщает госагентство БелТА.
Ранее Лукашенко в разговоре с Меркель в ультимативной форме потребовал от европейских лидеров признания легитимности его власти и снятия с Минска всех санкций. Лишь на таких условиях белорусский лидер был готов заниматься решением проблем, связанных со скоплением мигрантов у границ государств ЕС. О содержании переговоров между президентом Белоруссии и врио канцлера ФРГ сообщила журналистам портала ERR.ee глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.
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