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Прокуратура проверяет сведения об издевательствах над пожилой пациенткой в ковидном госпитале в НовосибирскеПрокуратура проверяет сведения об издевательствах над пожилой пациенткой в ковидном госпитале в Новосибирске

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Прокуратура проверяет сведения об издевательствах над пожилой пациенткой в ковидном госпитале в Новосибирске


18.11.2021 19:05
Прокуратура проверяет сведения об издевательствах над пожилой пациенткой в ковидном госпитале в НовосибирскеФото: vk.com

Прокуратура и региональное СУ СКР проверяют сведения о том, как в ковидном госпитале в Новосибирске пожилую пациентку привязывали к кровати.

Ранее о возможных нарушениях в больнице № 2 рассказали российские СМИ.

Как информирует пресс-служба регионального надзорного ведомства, прокуратура Новосибирской области проверит объем и качества оказываемых медицинских услуг в указанном учреждении. После публикации сообщений о ситуации в ковидном госпитале проверку также проводит местное Следственное управление СКР России. Процессуальное решение будет принято позже в зависимости от результатов разбирательства.

Правоохранительные органы отреагировали на информацию, которая появилась в прессе. СМИ сообщили о пациентке с диабетом, которую в больнице привязывали к кровати. В материале утверждалось, что у пожилой женщины из-за действий работников медицинской организации появились множественные ушибы. Кроме того, вследствие отсутствия возможности свободно двигаться и надлежащего ухода у пациентки образовались раны.

Напомним, не так давно сообщалось о происшествии в Барнауле. По данным местных СМИ, в одной из больниц города скончался мужчина, которому врач в шутку посоветовал отрезать ноги, а потом совершить самоубийство.

Автор: Злата Богатова

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