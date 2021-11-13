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Умер житель Барнаула, которому врач посоветовал отрезать ноги и застрелиться


13.11.2021 16:22
Умер житель Барнаула, которому врач посоветовал отрезать ноги и застрелитьсяФото: livekuban.ru

В одной из больниц Барнаула скончался пациент, которому врач предложил отрезать ноги, а птом совершить самоубийство.

О случившемся со ссылкой на дочь умершего мужчины рассказывается в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам дочери скончавшегося мужчины, он умер в минувший понедельник, 8 ноября. В больницу его доставили на скорой по причине проблем с пищеварительной системой. На третий день госпитализации в медицинское учреждение у пациента отказали ноги. Женщина заявила, что незадолго до смерти отца один из врачей в шутливой форме предложил ему ампутировать ноги, а потом застрелиться. В результате пациент написал отказ, чтобы не находиться в этой больнице.

Отмечается, что мужчина испытывал сильную боль. Дочь пациента пояснила, что ее отец скончался вскоре после проведения дуплексного сканирования. На эту процедуру мужчину возили на каталке двое санитаров. После завершения манипуляций ему был сделан укол. Женщина отметила, что сразу после этой инъекции соседи по палате привязали пациента. Спустя час он умер.

По данным РИА Новости, региональное Министерство здравоохранения приступило к проверке по факту происшествия.

Ранее в Томске скончалась бабушка, внук которой ухаживал за ней под видом врача. Молодой человек переодевался в медработника, чтобы попасть в "красную зону" медико-санитарной части № 2, а потом разместил в сети видео, вызвавшее большой общественный резонанс.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 241

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