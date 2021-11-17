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Жителя Петербурга обвиняют в жестоком убийстве отца
05:17
Фото: sledcom.ru
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в убийстве собственного отца.
По версии следствия, мужчина выстрелил в голову родственника из охотничьего ружья, а потом расчленил тело.
В Петербурге предъявили обвинение сыну погибшего 66-летнего мужчины, фрагменты останков которого ранее извлекли из реки Смоленки. Задержанный по подозрению в убийстве отца петербуржец уже начал давать признательные показания, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СКР.
В ближайшее время решится вопрос об избрании задержанному меры пресечения, отмечается в сообщении ведомства.
В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что преступление было совершено в минувшую субботу, 13 ноября, в одном из домов по Новосмоленской набережной. По версии следствия, в ходе семейного конфликта обвиняемый выстрелил в отца из охотничьего ружья. Потерпевший, получивший ранение головы, погиб на месте.
Пытаясь скрыть содеянное, злоумышленник купил большие хозяйственные сумки и тележки, в которые сложил фрагменты расчлененного тела отца. Затем обвиняемый выбросил останки родственника в реку.
Следователи продолжают работу по выяснению всех обстоятельств ЧП. Ведется поиск других частей тела погибшего, пояснили представители регионального ГСУ СКР.
Ранее правоохранительные органы северной столицы раскрыли убийство молодой женщины, совершенное в 2007 году. Задержанный по подозрению в этом преступлении 46-летний петербуржец уже дает признательные показания, указывалось со ссылкой на представителей петербургской полиции.
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