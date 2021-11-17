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Жителя Петербурга обвиняют в жестоком убийстве отца


05:17
Жителя Петербурга обвиняют в жестоком убийстве отцаФото: sledcom.ru

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в убийстве собственного отца.

По версии следствия, мужчина выстрелил в голову родственника из охотничьего ружья, а потом расчленил тело.

В Петербурге предъявили обвинение сыну погибшего 66-летнего мужчины, фрагменты останков которого ранее извлекли из реки Смоленки. Задержанный по подозрению в убийстве отца петербуржец уже начал давать признательные показания, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СКР.

В ближайшее время решится вопрос об избрании задержанному меры пресечения, отмечается в сообщении ведомства.

В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что преступление было совершено в минувшую субботу, 13 ноября, в одном из домов по Новосмоленской набережной. По версии следствия, в ходе семейного конфликта обвиняемый выстрелил в отца из охотничьего ружья. Потерпевший, получивший ранение головы, погиб на месте.

Пытаясь скрыть содеянное, злоумышленник купил большие хозяйственные сумки и тележки, в которые сложил фрагменты расчлененного тела отца. Затем обвиняемый выбросил останки родственника в реку.

Следователи продолжают работу по выяснению всех обстоятельств ЧП. Ведется поиск других частей тела погибшего, пояснили представители регионального ГСУ СКР.

Ранее правоохранительные органы северной столицы раскрыли убийство молодой женщины, совершенное в 2007 году. Задержанный по подозрению в этом преступлении 46-летний петербуржец уже дает признательные показания, указывалось со ссылкой на представителей петербургской полиции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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