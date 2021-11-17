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В Петербурге раскрыли убийство, совершенное более 10 лет назад
17.11.2021 09:08
Фото: irk.today
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали местного жителя по подозрению в убийстве женщины.
Преступление было совершено в 2007 году, указано в сообщении пресс-службы регионального СУ СКР.
Согласно материалам уголовного дела, 28-летняя женщина погибла в октябре 2007 года в результате нескольких ножевых ранений. ЧП случилось возле дома на улице Софьи Ковалевской.
По версии следствия, подозреваемый нанес своей знакомой смертельные травмы в результате ссоры. Затем мужчина скрылся с места происшествия. Восстановить события того дня и выйти на след предполагаемого убийцы удалось благодаря деятельности аналитической группы, специализирующейся на раскрытии преступлений, совершенных в прошлые годы.
46-летний житель Петербурга уже начал давать признательные показания.
Ранее Польша выдала России обвиняемого в убийстве школьницы в 1994 году. Иностранные власти разрешили экстрадицию в РФ Семена Гуцана, объявленного в международный розыск двадцать шесть лет назад, после гибели девочки в Сыктывкаре.
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