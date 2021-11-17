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Обнаружена еще одна женщина, которая вылечилась от ВИЧ
17.11.2021 21:02
Фото: vk.com
Международный коллектив исследователей обнаружил второго пациента, организм которого мог самостоятельно избавиться от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Смертоносный возбудитель не был выявлен у жительницы Аргентины, передают зарубежные СМИ.
Женщина среднего возраста, у которой ранее диагностировали ВИЧ, не получала регулярного лечения, сообщает австралийский канал Nine News. Врачи выявили у нее заболевание восемь лет назад, а сейчас возбудитель перестал проявлять признаки интактного вируса.
Как полагают ученые, опубликовавшие статью в Annals of Internal Medicine, жительница аргентинского города Эсперанса могла естественным образом избавиться от вируса.
Ранее исследователи сообщали о 67-летней Лорин Вилленберг из Калифорнии. Специалисты утверждали, что организм женщины мог сам избавиться от вируса, способного спровоцировать развитие СПИД.
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