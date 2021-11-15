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Польские силовики получили ранения в стычках с мигрантами на границе
20:35
Фото: replyua.net
Семь сотрудников силовых структур Польши пострадали во время столкновений с мигрантам на белорусской границе.
Соответствующая запись появилась в официальном Twitter польского МВД.
По данным ведомства, среди пострадавших есть женщина, получившая травму головы из-за брошенного в нее камня. Подобное ранение зафиксировано у ее коллеги. У остальных повреждены конечности. Как указано в сообщении МВД Польши, силовики были травмированы различными предметами, которые в них кидали мигранты. Отмечается, что всем пострадавшим потребовалась госпитализация.
Ранее в СМИ появились сообщения о водометах и других спецсредствах, которые польские силовики начали использовать на границе, чтобы остановить прорывающихся в страну мигрантов. По данным Sputnik Беларусь, в отношении беженцев также применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Пограничники и направленные для их усиления подразделения получили приказ использовать дополнительные средства, когда мигранты, вооружившись палками и камнями, начали ломать заграждение и атаковать силовиков. По данным ряда источников, в водометах применялась жидкость, раздражающая слизистые. В результате от нее получили повреждения глаз несколько беженцев и находившиеся рядом журналисты.
Напомним, ситуация с мигрантами на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой существенно обострилась 8 ноября. В приграничной зоне собралось несколько тысяч человек, пытающихся попасть в ЕС. В Европе обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса, тогда как белорусский президент Александр Лукашенко считает, что на обстановку влияют действия Запада. По его словам, все эти люди, находящиеся у границы, вынуждены бежать из-за войны.
Ранее Погранкомитет Белоруссии сообщил о избитых на границе с Польшей беженцах. Курдам, пострадавшим от действий европейских силовиков, оказали помощь, отметили в ведомстве.
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