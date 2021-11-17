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Автопортрет Фриды Кало продали за рекордные $34,9 млн
17.11.2021 18:02
Фото: m24.ru
За рекордно высокую для латиноамериканских художников сумму ушел с молотка автопортрет знаменитой мексиканки Фриды Кало (1907-1954), передают зарубежные СМИ. Картину под названием "Диего и я", которая датирована 1949 годом, представляли на проходивших в Нью-Йорке торгах Sotheby's.
Автопортрет Фриды Кало продали с молотка за $34,9 млн, в результате картина стала самой дорогой для художников из стран Латинской Америки, сообщает ВВС News. На этой картине художница запечатлела себя с глазами, полными слез. На лице, обращенном к зрителю, можно увидеть портрет супруга и коллеги Фриды Кало - Диего Риверы, на лбу которого изображен третий глаз.
Произведение искусства выставлялось на аукцион наследником коллекционера из Нью-Йорка, который приобрел это полотно в 1990 году на аукционе того же дома Sotheby's. Тогда сумма сделки составила $1,4 млн. В прошлом владелицей портрета была чикагская писательница Флоренс Аркин, дружившая с четой художников.
Новым обладателем автопортрета Кало стал основатель музея латиноамериканского искусства Malba в Буэнос-Айресе Эдуардо Константини, сообщает The New York Times.
Ранее наиболее ценной работой Кало считались созданные в 1939 году "Две обнаженные женщины в лесу". Пять лет назад картина была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $8 млн. Рекордом стоимости произведений латиноамериканских художников в прошлом были $9,76 млн - за такую сумму на торгах дома Christie's в 2018 году были куплены "Соперники" Диего Риверы (1886-1957).
Напомним, минувшей весной в Париже нового владельца обрела картина "Уличная сцена на Монмартре" Винсента Ван Гога (1853-1890). Первоначально это полотно оценивалась в сумму €5-8 млн, но участник торгов дома Sotheby's не пожалел за произведение знаменитого художника €16,2 млн. Ван Гог создал картину в 1887 году. В прошлом она еще никогда не экспонировалась для широкой аудитории. На протяжении почти века полотно хранилось в частной коллекции, его владельцем была парижская семья.
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