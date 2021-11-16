Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Приморье идет обыск в квартире задержанного депутата от КПРФ Самсонова

10:21

Фото: vk.com



Правоохранительными органами Владивостока сегодня задержан депутат законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов, передают российские СМИ.



Как стало известно, представителя КПРФ заподозрили в педофилии.



В отношении депутата Законодательного собрания Приморского края, подозреваемого в педофилии, уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье, информирует региональное СУ СКР. Ранее местные СМИ сообщили, что Артема Самсонова задержали примерно в обед. Уточнялось, что полицейские вывели его из автомобиля. Вскоре после этого начался обыск в квартире депутата, передавал портал "Октагон.Восток".



Информацию об обыске у депутата Заксобрания Приморья от КПРФ Артема Самсонова в беседе с агентством "Интерфакс" подтвердил его коллега и однопартиец Владимир Беспалов. Он уточнил, что к месту проживания Самсонова, где проводятся оперативно-следственные мероприятия, направляются другие коммунисты. На месте уже находится второй секретарь комитета краевого отделения компартии Евгений Ляшенко, ожидающий адвоката.



О 47-летнем Артеме Самсонове известно, что он является членом КПРФ с 2009 года. В краевом Заксобрании заседает с 2011 года. В 2016 году его назначили первым секретарем Владивостокского отделения партии. В прошлом он неоднократно принимал участие в выборах в Государственную думу, а также был замечен на протестных акциях. В последнее время Самсонов активно вел собственный телеграм-канал.



Автор: Злата Богатова

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