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Минздрав: у заболевших COVID-19 аннулируют QR-код о прививке
17.11.2021 08:34
Фото: protivkart.ru
Период действия QR-кода, который подтверждает прохождение вакцинации от коронавируса, составляет год с момента получения второго компонента соответствующего средства. При инфицировании QR-код получившего прививку будет заменяться на QR-код перенесшего заболевание, информирует Министерство здравоохранения РФ.
Соответствующий приказ ведомства размещен на официальном портале правовой информации. В этом документе указано, что срок годности кода для переболевших коронавирусом сейчас составляет полгода.
Своим приказом Министерства здравоохранения утвердило форму официальной справки о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции нового типа либо имеющихся противопоказаниях. Документ будет сформирован на двух языках - русском и английском языках. Оформляться справка должна не позже, чем через три календарных дней после того, как данные о завершении процедуры поступили в информационную базу.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроекты, регламентирующие применение QR-кодов, в частности, в общественных местах и транспорте. Предполагается, что вплоть до 1 февраля граждане смогут в таких случаях также использовать отрицательный ПЦР-тест.
Напомним, в минувшие выходные жители уральской столицы вышли на пикет, выражая недовольство в связи с введением QR-кодов. В мероприятии, заранее согласованном с администрацией Екатеринбурга, участововали несколько сотен человек. Выступившие в качестве инициаторов акции общественники из "Родительского надзора" пояснили, что выступают против "сегрегации" граждан в зависимости от наличия прививок.
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