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В Англии найдена пропавшая около 30 лет назад жительница Иркутска


17.11.2021 08:06
В Англии найдена пропавшая около 30 лет назад жительница ИркутскаФото: okaz.com.sa

Сотрудникам НЦБ Интерпола ГУ МВД по Иркутской области удалось установить местонахождение жительницы Иркутска, исчезнувшей в 1992 году.

Женщина около тридцати лет назад покинула свой дом, после чего не выходила на связь с близкими, указано в сообщении ведомства.

Как стало известно, весной 2016 года в полицию Иркутска обратилась 69-летняя местная жительница. По ее словам, еще в 1992 году пропала ее 20-летняя дочь. Девушка ушла из дома после семейной ссоры и больше не выходила на связь. Мать долгое время ожидала известий от дочери. Лишь через четверть века она все же решила подать заявление в правоохранительные органы, после чего были направлены официальные запросы в различные государства.

Спустя несколько лет действия сыщиков принесли плоды. Как информировали российских коллег сотрудники из Интерпола Англии, пропавшая в России девушка уже давно проживает на территории британского графства Камбрия. У нее все в порядке, она жива и здорова, а также успела получить гражданство Великобритании. Полученные из-за рубежа сведения были переданы матери.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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