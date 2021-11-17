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В США по подозрению в убийстве задержан российский боец ММА
17.11.2021 06:12
Фото: pikabu.ru
Полиция Соединенных Штатов задержала российского бойца смешанных единоборств Акмала Хожиева по подозрению в совершении убийства.
Жертвой преступления стал врач, с которым 27-летний спортсмен повздорил из-за разногласий по поводу вакцинации от коронавируса, передает Pacific News Center.
В ходе предварительного разбирательства установлено, что Акмал Хожиев и Миран Рибати были приятелями, посещая один спортзал и часто встречаясь в дружеской обстановке. Во время ужина, состоявшегося в доме бойца ММА, между мужчинами возникла перепалка. Как оказалось, у них не совпали мнения о необходимости делать прививки от коронавируса.
По данным американской полиции, настроенный против вакцинации Хожиев сначала набросился на врача со спины. Повалив медика на пол и обездвижив, боец начал душить приятеля. В тот момент в доме спортсмена находились его мать и сестра, ставшие невольными свидетелями убийства.
Очевидцы пытались остановить Хожиева, напавшего на медика. Тогда спортсмен отправился на кухню и взял оставшуюся после обеда кость. Именно она и стала орудием преступления, ей боец нанес своей жертве несколько ударов. Раненому Рибати удалось встать, он хотел покинуть дом, однако Хожиев настиг его уже с ножом.
После прибытия полиции спортсмен сразу же начал давать признательные показания. Суд вынес решение об аресте Хожиева с возможностью внесения залога в размере $1 млн, сообщает MMA Junkie.
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