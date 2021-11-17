Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США по подозрению в убийстве задержан российский боец ММА

17.11.2021 06:12

Фото: pikabu.ru



Полиция Соединенных Штатов задержала российского бойца смешанных единоборств Акмала Хожиева по подозрению в совершении убийства.



Жертвой преступления стал врач, с которым 27-летний спортсмен повздорил из-за разногласий по поводу вакцинации от коронавируса, передает Pacific News Center.



В ходе предварительного разбирательства установлено, что Акмал Хожиев и Миран Рибати были приятелями, посещая один спортзал и часто встречаясь в дружеской обстановке. Во время ужина, состоявшегося в доме бойца ММА, между мужчинами возникла перепалка. Как оказалось, у них не совпали мнения о необходимости делать прививки от коронавируса.



По данным американской полиции, настроенный против вакцинации Хожиев сначала набросился на врача со спины. Повалив медика на пол и обездвижив, боец начал душить приятеля. В тот момент в доме спортсмена находились его мать и сестра, ставшие невольными свидетелями убийства.



Очевидцы пытались остановить Хожиева, напавшего на медика. Тогда спортсмен отправился на кухню и взял оставшуюся после обеда кость. Именно она и стала орудием преступления, ей боец нанес своей жертве несколько ударов. Раненому Рибати удалось встать, он хотел покинуть дом, однако Хожиев настиг его уже с ножом.



После прибытия полиции спортсмен сразу же начал давать признательные показания. Суд вынес решение об аресте Хожиева с возможностью внесения залога в размере $1 млн, сообщает MMA Junkie.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 182

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 17.11.2021 21:15 В деле Раковой выявили 12 фиктивно устроенных на работу в РАНХиГС лиц

В деле Раковой выявили 12 фиктивно устроенных на работу в РАНХиГС лиц 17.11.2021 19:10 После отравления студентов в Казани полиция задержала четырех человек

После отравления студентов в Казани полиция задержала четырех человек 17.11.2021 10:21 В Приморье идет обыск в квартире задержанного депутата от КПРФ Самсонова

В Приморье идет обыск в квартире задержанного депутата от КПРФ Самсонова 17.11.2021 09:08 В Петербурге раскрыли убийство, совершенное более 10 лет назад

В Петербурге раскрыли убийство, совершенное более 10 лет назад 17.11.2021 08:06 В Англии найдена пропавшая около 30 лет назад жительница Иркутска