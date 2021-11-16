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В Австралии могут отстранить от работы около 200 полицейских, не сделавших прививки
16.11.2021 06:35
Фото: topfacts.com.ua
Сотни сотрудников полиции Южной Австралии совсем скоро могут отправиться в незапланированные отпуска, передают зарубежные СМИ.
Речь идет о правоохранителях, которые до сих пор не успели сделать хотя бы одну прививку от COVID-19.
В Австралии истекает крайний срок, в течение которого все сотрудники полиции должны были вакцинироваться от коронавируса, передает информационный портал news.com.au. Все, кто не успел сделать хотя бы одну прививку, будут отстранены от работы, заявил комиссар Грант Стивенс.
По предварительным оценкам, до сих пор не прошли вакцинацию порядка двухсот силовиков, пояснил Стивенс. Он отметил, что точное количество полицейских, которые "пострадают от своего решения не вакцинироваться", можно будет назвать лишь позднее.
Ранее "абсолютно расистским" назвал термин "пандемия непривитых" лидер главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас. Выражение, все чаще применяемое в отношении 40% жителей Греции, решивших не вакцинироваться, политик прокомментировал во время официального визита в больницу.
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