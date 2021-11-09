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В Греции сочли «расистским» выражение «пандемия непривитых»
9.11.2021 17:20
Фото: rtr-vesti.ru
Алексис Ципрас
"Абсолютно расистским" назвал термин "пандемия непривитых" лидер главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас.
Выражение, все чаще применяемое в отношении 40% жителей Греции, решивших не вакцинироваться, политик прокомментировал во время недавнего визита в больницу.
Бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас посетил медицинское учреждение Иппократия в Салониках, передает AMNA. В ходе официального визита в эту больницу политик высказал мнение о том, что власти страны должны пытаться "остановить опасное представление", которое сейчас распространяется в греческом обществе. Речь идет об устоявшемся выражении "пандемия непривитых", пояснил Ципрас.
Глава коалиции радикальных левых добавил, что отказывающиеся от прививок граждане несут за это ответственность. При этом правительство должно также нести ответственность за то, что не сумело убедить этих людей вакцинироваться.
Ранее посол России в Кабо-Верде, экс-депутат Государственной думы Наталья Поклонская предупредила о возможном появлении в будущем городов для невакцинированных. В своем телеграм-канале она призвала отказаться от сегрегации по прививочному статусу.
По словам Поклонской, не следует делить людей на привитых и непривитых. Необходимо анализировать сведения и заботиться о своем здоровье, не поддаваясь на какие-либо провокации. Важно не падать духом, подчеркнула посол РФ в Кабо-Верде в своем телеграм-канале. Подчеркнув, что не выступает против вакцин, она указала, что все должны иметь возможность выбора и равные права, вне зависимости от того, есть ли у них QR-код, вовсе не гарантирующий отсутствие вируса.
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