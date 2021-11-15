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В Греции указали на мировое значение возврата скульптур Парфенона
15.11.2021 17:36
Фото: politnavigator.net
Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис собирается в ходе официального визита в Лондон обсуждать с британским коллегой Борисом Джонсоном вопрос о возвращении в страну скульптур Парфенона.
В Афинах считают, что это имеет огромное значение не только для Греции, но и для всей мировой культуры в глобальном масштабе.
О программе рабочего визита Кирьякоса Мицотакиса рассказал пресс-секретарь правительства страны Янис Эконому. По его словам, во вторник, 16 ноября, премьер-министр проведет в Лондоне переговоры с Борисом Джонсоном. Во время встречи, посвященной различным вопросам двустороннего сотрудничества, Мицотакис намерен особое внимание уделить обсуждению возврата уникальных скульптур.
Ранее греческий политик уже поднимал эту тему на официальном мероприятии во Франции, приуроченном к 75-й годовщине основания ЮНЕСКО. Представитель Афин указал на единогласное решение Межправительственного комитета по содействию возвращению культурных ценностей государствам их происхождения либо их реституции. Поэтому Лондону следует возвратить незаконно вывезенные из храма Парфенон артефакты, подчеркивал Мицотакис.
В прошлом году британские власти объявили, что вернут в Узбекистан керамические изразцы, созданные около 700 лет назад. В прошлом они были украшением мемориального комплекса Шахи-Зинда, который находится на окраине Самарканда. Предполагалось, что произведения искусства направят в Ташкент сразу после того, как завершится экспозиция в Британском музее.
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