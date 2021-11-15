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Под Красноярском мужчина проник в морг и повредил тела четырех умерших


15.11.2021 09:05
Под Красноярском мужчина проник в морг и повредил тела четырех умершихФото: noticiasaominuto.com

Правоохранительные органы Красноярского края выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого были повреждены тела нескольких умерших.

Как информирует пресс-служба регионального ГУ МВД, в морг при районной больнице проник нетрезвый житель Курагино.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что ЧП случилось в ночное время, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Подыскивая место для ночлега, он проник в морг, взломав двери. Оказавшись в помещении, где были тела умерших, злоумышленник нашел скальпель. Используя этот инструмент, мужчина повредил останки четырех человек

Сигнал в полицию поступил от сотрудников медицинского учреждения, которые заметили признаки взлома. Правоохранители установили личность подозреваемого, он был задержан по горячим следам. Как оказалось, к инциденту может быть причастен 32-летний местный житель, в прошлом не имевший проблем с законом.

По итогам доследственной проверки примут решение о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного, отметили в ведомстве. Речь идет о ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Наказание за такие преступления может предусматривать штраф в размере до 40 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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