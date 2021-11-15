Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Красноярском мужчина проник в морг и повредил тела четырех умерших

15.11.2021 09:05

Фото: noticiasaominuto.com



Правоохранительные органы Красноярского края выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого были повреждены тела нескольких умерших.



Как информирует пресс-служба регионального ГУ МВД, в морг при районной больнице проник нетрезвый житель Курагино.



В ходе предварительного разбирательства установлено, что ЧП случилось в ночное время, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Подыскивая место для ночлега, он проник в морг, взломав двери. Оказавшись в помещении, где были тела умерших, злоумышленник нашел скальпель. Используя этот инструмент, мужчина повредил останки четырех человек



Сигнал в полицию поступил от сотрудников медицинского учреждения, которые заметили признаки взлома. Правоохранители установили личность подозреваемого, он был задержан по горячим следам. Как оказалось, к инциденту может быть причастен 32-летний местный житель, в прошлом не имевший проблем с законом.



По итогам доследственной проверки примут решение о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного, отметили в ведомстве. Речь идет о ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Наказание за такие преступления может предусматривать штраф в размере до 40 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 135

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 15.11.2021 19:07 Найдена мертвой жительница Иванова, оставившая детей дальнобойщику

Найдена мертвой жительница Иванова, оставившая детей дальнобойщику 15.11.2021 13:00 После пожара на НЛМК в Липецке возбудили уголовное дело

После пожара на НЛМК в Липецке возбудили уголовное дело 15.11.2021 06:11 Неизвестные устроили погром в больнице под Тулой

Неизвестные устроили погром в больнице под Тулой 14.11.2021 15:40 В Петербурге на территории Ижорского завода погиб рабочий

В Петербурге на территории Ижорского завода погиб рабочий 14.11.2021 13:25 В Чувашии два человека погибли, отравившись алкоголем