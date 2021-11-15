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Российский школьник стал абсолютным победителем олимпиады по физике
15.11.2021 07:13
Фото: myseldon.com
Команда учеников российских школ смогла завоевать пять медалей - четыре золотые и одну серебряную на Первой Международной олимпиаде по физике им. Аль-Фергани, сообщают СМИ. В соревнованиях, проходивших в Узбекистане, участвовали национальные сборные девятнадцати стран.
Абсолютным победителем на этой олимпиаде был признан Иван Касьянов из Бийска. Одиннадцатиклассник из лицея-интерната в Алтайском крае готовился к серьезным испытанием под руководством кандидата технических наук, профессора Александра Аполонского. Как сообщили в краевом министерстве образования и науки, золото Касьянова стало уже второй медалью на счету воспитанников Аполонского в этом году.
Олимпиада была организована в смешанном формате - очно-дистанционном. Ребята из РФ участвовали в ней в очном режиме. В нашу национальную команду также входили Ольга Терехова, Радмир Жумаев и Роман Максимов из Подмосковья и Алексей Санин из Башкирии.
Напомним, в конце минувшего лета отечественная сборная получила больше всего золотых медалей на 5-й Европейской юниорской олимпиаде школьников по информатике. Турнир проводился в румынском городе Плоешти. Участниками олимпиады, в 2021 году из-за продолжающейся пандемии состоявшейся в дистанционном формате, стали более ста ребят, представлявшие тридцать государств.
В составе команд были учащиеся школ, которым еще не исполнилось пятнадцать лет. Все они до этого сумели продемонстрировать наилучшие результаты по итогам внутренних соревнований по информатике. Россию на этой олимпиаде представляли трое юных жителей Москвы и ученик Лицея им. Лобачевского при Казанском университете. Нашим программистам удалось завоевать четыре золотые медали, а в абсолютном зачете они смогли занять первое и третье место.
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