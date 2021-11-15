Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Неизвестные устроили погром в больнице под Тулой

15.11.2021 06:11

Фото: arnapress.kz



В Новомосковске (Тульская область) несколько мужчин ворвались в здание клинической больницы и устроили там погром, передает "Интерфакс". Со ссылкой на собственный осведомленный источник агентство поясняет, что на место ЧП была вызвана полиция.



В здании медицинского учреждения устроили погром четыре человека. По предварительным данным, они напали на охранника, а потом повредили дверь в приемном отделении, а также разбили телефон. В результате сотрудники больницы обратились за помощью в полицию.



Источник агентства пояснил, что среди медиков пострадавших нет. Каких-либо комментариев от официальных представителей местных властей по поводу происшествия пока еще не последовало.



В ряде региональных СМИ появились сообщения о том, что ворвавшиеся в больницу мужчины являются родственниками одного из пациентов, который получает лечение в этом учреждении. Информации о том, что могло стать причиной погрома, нет.



Автор: Злата Богатова

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