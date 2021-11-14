Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Столтенберг: в НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины

05:25

Фото: fraza.ua



Государства НАТО пока еще не выработали единую позицию о том, может ли Украина быть принята в организацию, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. В интервью телевизионному каналу HBO он также указал на укрепление отношений блока с Киевом.



Нужно соответствовать стандартам, чтобы войти в число членов организации, подчеркнул генсек НАТО. Блок сейчас оказывает Украине поддержку в борьбе с коррупцией, однако тридцать стран должны прийти к единому мнению. Пока же консенсуса в НАТО по этому вопросу еще не сформировалось, отметил Йенс Столтенберг.



В последнее время Североатлантический альянс смог укрепить связи с Киевом, сказал Столтенберг. По его словам, Украина не подпадает под действие пятой статьи устава блока, предусматривающей коллективную оборону.



На саммите НАТО, состоявшемся в апреле 2008 года в Бухаресте, приняли заявление о том, что Грузия и Украина в будущем войдут в состав блока. При этом альянс не стал предоставлять этим государствам План действий по членству (ПДЧ), представляющий собой первый этап в юридическом оформлении вхождения страны в организацию.



По мнению иностранных экспертов, в течение последних двенадцати лет Киев и Тбилиси несколько отдалились от реальной перспективы вхождения в НАТО. Кроме того, необходимо учитывать, что в альянс не принимают страны, имеющие неразрешенные территориальные проблемы. Существует вероятность, что такие члены способны втягивание всего блока в масштабный конфликт.



Напомним, не так давно завершились работы по модернизации и сертификации военного аэродрома Лиелварде в Латвии, который теперь будет в полном масштабе использоваться ВВС стран-членов НАТО. Объект первоначально создавался советскими военными. Открытый в 1970 году, позже он стал одним из крупнейших на территории Прибалтики.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 357

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 14.11.2021 18:15 Украинские военные разъяснили слова об уничтожении мигрантов в случае прорыва границы

Украинские военные разъяснили слова об уничтожении мигрантов в случае прорыва границы 13.11.2021 22:56 Названы области Украины, рискующие перейти в состав России

Названы области Украины, рискующие перейти в состав России 13.11.2021 20:07 Путин: Лукашенко теоретически может перекрыть газ Европе

Путин: Лукашенко теоретически может перекрыть газ Европе 12.11.2021 20:40 В Думу внесли законопроекты об обязательных QR-кодах

В Думу внесли законопроекты об обязательных QR-кодах 11.11.2021 08:08 Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко