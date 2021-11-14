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Столтенберг: в НАТО нет консенсуса по вопросу вступления УкраиныСтолтенберг: в НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины
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Столтенберг: в НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины


05:25
Столтенберг: в НАТО нет консенсуса по вопросу вступления УкраиныФото: fraza.ua

Государства НАТО пока еще не выработали единую позицию о том, может ли Украина быть принята в организацию, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. В интервью телевизионному каналу HBO он также указал на укрепление отношений блока с Киевом.

Нужно соответствовать стандартам, чтобы войти в число членов организации, подчеркнул генсек НАТО. Блок сейчас оказывает Украине поддержку в борьбе с коррупцией, однако тридцать стран должны прийти к единому мнению. Пока же консенсуса в НАТО по этому вопросу еще не сформировалось, отметил Йенс Столтенберг.

В последнее время Североатлантический альянс смог укрепить связи с Киевом, сказал Столтенберг. По его словам, Украина не подпадает под действие пятой статьи устава блока, предусматривающей коллективную оборону.

На саммите НАТО, состоявшемся в апреле 2008 года  в Бухаресте, приняли заявление о том, что Грузия и Украина в будущем войдут в состав блока. При этом альянс не стал предоставлять этим государствам План действий по членству (ПДЧ), представляющий собой первый этап в юридическом оформлении вхождения страны в организацию.

По мнению иностранных экспертов, в течение последних двенадцати лет Киев и Тбилиси несколько отдалились от реальной перспективы вхождения в НАТО. Кроме того, необходимо учитывать, что в альянс не принимают страны, имеющие неразрешенные территориальные проблемы. Существует вероятность, что такие члены способны втягивание всего блока в масштабный конфликт.

Напомним, не так давно завершились работы по модернизации и сертификации военного аэродрома Лиелварде в Латвии, который теперь будет в полном масштабе использоваться ВВС стран-членов НАТО. Объект первоначально создавался советскими военными. Открытый в 1970 году, позже он стал одним из крупнейших на территории Прибалтики.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 357

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