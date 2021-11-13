|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Украинские военные разъяснили слова об уничтожении мигрантов в случае прорыва границы
18:15
Фото: dnr-pravda.ru
Как заявили в 61-й отдельной пехотной егерской бригаде (ОПЕБр), они будут уничтожать не беженцев, а тех, кто попробует себя за них выдать.
Соответствующий комментарий опубликован в Facebook подразделения, которое входит в состав сухопутных войск ВС Украины. Бойцы несут службу в лесной и болотистой местности.
Пресс-служба 61-й ОПЕБр СВУ уточнила, что военнослужащие не будут использовать оружие в отношении беженцев. Однако под видом мигрантов через границу могут попытаться проникнуть диверсионно-разведывательные группы. В целях борьбы с ними военные и будут предпринимать различные действия, ведь для этого и предназначена часть.
Представители подразделения до этого выступили с заявлением, что "ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов", не будут пропущены на украинскую территорию. В сообщении указывалось, что они "будут уничтожены подразделениями".
Несколько дней назад Погранкомитет Белоруссии информировал о избитых на границе с Польшей беженцах. Курдам, пострадавшим от действий европейских силовиков, оказали помощь, отметили в ведомстве.
Обстановка у границы Польши начала обостряться в прошлый понедельник, 8 ноября, когда там собралась подошедшая из Белоруссии большая группа мигрантов. Беженцы, среди которых есть уроженцы стран Африки и Ближнего Востока, сейчас продолжают попытки прорваться на территорию ЕС.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|