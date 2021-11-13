Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Украинские военные разъяснили слова об уничтожении мигрантов в случае прорыва границы

18:15

Фото: dnr-pravda.ru



Как заявили в 61-й отдельной пехотной егерской бригаде (ОПЕБр), они будут уничтожать не беженцев, а тех, кто попробует себя за них выдать.



Соответствующий комментарий опубликован в Facebook подразделения, которое входит в состав сухопутных войск ВС Украины. Бойцы несут службу в лесной и болотистой местности.



Пресс-служба 61-й ОПЕБр СВУ уточнила, что военнослужащие не будут использовать оружие в отношении беженцев. Однако под видом мигрантов через границу могут попытаться проникнуть диверсионно-разведывательные группы. В целях борьбы с ними военные и будут предпринимать различные действия, ведь для этого и предназначена часть.



Представители подразделения до этого выступили с заявлением, что "ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов", не будут пропущены на украинскую территорию. В сообщении указывалось, что они "будут уничтожены подразделениями".



Несколько дней назад Погранкомитет Белоруссии информировал о избитых на границе с Польшей беженцах. Курдам, пострадавшим от действий европейских силовиков, оказали помощь, отметили в ведомстве.



Обстановка у границы Польши начала обостряться в прошлый понедельник, 8 ноября, когда там собралась подошедшая из Белоруссии большая группа мигрантов. Беженцы, среди которых есть уроженцы стран Африки и Ближнего Востока, сейчас продолжают попытки прорваться на территорию ЕС.



Автор: Злата Богатова

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