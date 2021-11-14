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В Лондоне готовы перебросить на Украину сотни спецназовцев


14.11.2021 16:23
В Лондоне готовы перебросить на Украину сотни спецназовцевФото: whackassassins.com

В Великобритании выразили готовность отправить на Украину несколько сотен бойцов спецназа, передает The Mirror со ссылкой на собственные осведомленные источники. Как заявили представители официального Лондона, такие планы появились на фоне опасений, связанных с вторжением, которое якобы готовят в Москве.

Собеседник The Mirror пояснил, что британское командование сейчас уже занялось подготовкой отряда, в который войдут бойцы Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS), Полка спецразведки, медики и инженеры со связистами. Кроме того, в состав этого подразделения могут войти порядка 400 военных из 16-й десантно-штурмовой бригады. Источник газеты сообщил, что британских спецназовцев уже предупредили о возможной скорой отправке на Украину и упаковали необходимое им оборудование.

Отмечается, что подготовка была развернута после докладов правительству высокопоставленных представителей Минобороны королевства и начальника внешней разведки MI6 Ричарда Мура. Они утверждали, что глава РФ Владимир Путин сейчас может быть "явной и реальной" угрозой не только для Украины, но и государств Запада.

Ранее The Washington Post написала о том, что РФ якобы наращивает военное присутствие около украинской границы. Позже в СМИ даже появились фото, которые должны были подтвердить подобные утверждения. Однако вскоре выяснилось, что военная техника, запечатленная на снимках, в действительности находилась в окрестностях города Ельня под Смоленском.

Вскоре после этого американский канал CNN выступил с утверждением, что визит начальника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса в Москву был связан с урегулированием ситуации вокруг Украины

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 241

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