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Вышедшая замуж принцесса Мако покинула Японию
14.11.2021 14:25
Фото: fb.ru
Вышедшая замуж за простолюдина экс-принцесса Мако покинула Японию, сообщает Kyodo.
Как стало известно, супруги уже отправились в Соединенные Штаты, где намерены жить и работать.
Утратив титул принцессы, представительница императорской семьи вместе с супругом направилась в Америку, вылетев из токийского аэропорта Ханэда. Предполагается, что молодожены будут проживать в Нью-Йорке, где в последнее время работает супруг экс-принцессы Кэй Комуро. Ранее он получил образование в Соединенных Штатах, после чего начал трудиться в качестве юриста в одной из местных компаний.
По данным СМИ, отъезду пары предшествовал конфликт между матерью Комуро и ее бывшим женихом. Речь шла о долге в размере четырех миллионов йен, и этот спор удалось урегулировать накануне отлета. Как стало известно, Комуро заверил, что выплатит все эти деньги.
В конце октября экс-принцесса Мако, старшая дочь наследного принца Японии Акисино, и Кэй Комуро впервые выступили с публичным заявлением после регистрации брака. Они принесли извинения из-за беспокойства, связанного с их свадьбой, а также выразили благодарность за оказанную поддержку. Обращение пары, записанное в одной из столичных гостиниц Японии, стало их первым совместным появлением за последние несколько лет.
Внучка японского императора Акихито познакомилась со своим женихом, когда училась в университете в Токио. В 2017 году пара объявила о помолвке. Позднее сообщалось о переносе даты свадьбы из-за нехватки времени на подготовку торжественной церемонии. В конце сентября жених принцессы Мако прибыл в Токио для подготовки к долгожданному бракосочетанию.
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