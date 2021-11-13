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Рэпер Канье Уэст назвал себя «молодым Путиным»Рэпер Канье Уэст назвал себя «молодым Путиным»

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Рэпер Канье Уэст назвал себя «молодым Путиным»


13.11.2021 21:00
Рэпер Канье Уэст назвал себя «молодым Путиным»Фото: vox-cdn.com

Американский рэп-артист Канье Уэст сравнил себя с российским президентом Владимиром Путиным во время съемок популярного шоу Drink Champs.

Запись программы позже была опубликована на соответствующем YouTube-канале.

По словам музыканта, сейчас он "рулит" самыми крупными в США ритейлерами одежды – Adidas и GAP. Учитывая размах деятельности и масштаб влияния рэпера можно сравнить с главой РФ, предположил Канье Уэст. Артист заявил, что он "молодой Путин" и пояснил, что впервые заметил некие параллели с российским лидером, когда осознал, "что культура – это нефть, культура – это энергия".

Рэпер также заявил, что в последние двадцать лет является королем культуры и намерен сохранять такой статус в течение следующих двух тысячелетий. Ведущие шоу решили напомнить 44-летнему Уэсту, что он является афроамериканцем, который появился на свет в Чикаго, однако артиста это совершенно не смутило. Он продолжил увлеченно делиться мнением о том, почему его можно сравнить с Путиным.

Ранее супруга Канье Уэста Ким Кардашьян прокомментировала трагедию, случившуюся во время концерта партнера ее сестры Трэвиса Скотта. Зрители, наблюдавшие за выступлением рэпера, устроили давку, в которой погибли, по уточненным данным, девять человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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