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Рэпер Канье Уэст назвал себя «молодым Путиным»
13.11.2021 21:00
Фото: vox-cdn.com
Американский рэп-артист Канье Уэст сравнил себя с российским президентом Владимиром Путиным во время съемок популярного шоу Drink Champs.
Запись программы позже была опубликована на соответствующем YouTube-канале.
По словам музыканта, сейчас он "рулит" самыми крупными в США ритейлерами одежды – Adidas и GAP. Учитывая размах деятельности и масштаб влияния рэпера можно сравнить с главой РФ, предположил Канье Уэст. Артист заявил, что он "молодой Путин" и пояснил, что впервые заметил некие параллели с российским лидером, когда осознал, "что культура – это нефть, культура – это энергия".
Рэпер также заявил, что в последние двадцать лет является королем культуры и намерен сохранять такой статус в течение следующих двух тысячелетий. Ведущие шоу решили напомнить 44-летнему Уэсту, что он является афроамериканцем, который появился на свет в Чикаго, однако артиста это совершенно не смутило. Он продолжил увлеченно делиться мнением о том, почему его можно сравнить с Путиным.
Ранее супруга Канье Уэста Ким Кардашьян прокомментировала трагедию, случившуюся во время концерта партнера ее сестры Трэвиса Скотта. Зрители, наблюдавшие за выступлением рэпера, устроили давку, в которой погибли, по уточненным данным, девять человек.
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