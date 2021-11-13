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На Гаити выкупили взятых в заложники водителей бензовозов


13.11.2021 18:02
На Гаити выкупили взятых в заложники водителей бензовозовФото: medcom.id

Вооруженные бандиты получили выкуп и отпустили водителей бензовозов, которые были захвачены в заложники около двух недель назад, передает ИА Красная Весна.

Деньги были переданы Национальной ассоциацией владельцев станций техобслуживания.

Со ссылкой на Rezonodwes уточняется, что освобожденных заложников передали представителям Национальной ассоциации владельцев станций технического обслуживания, которая собрала средства и заплатила выкуп. Сумма, затребованная бандитами, пока не называлась. Известно лишь, что вместе с заложниками бандиты передали владельцам пять автоцистерн.

ЧП случилось в конце октября, когда контролирующие район Мартиссан вооруженные банды блокировали проезд к расположенным там портовым топливным терминалам. Прекращение вывоза горючего повлекло за собой серьезный социальный кризис, в регионе была практически парализована деятельность медицинских учреждений и пропала мобильная связь. Кроме того, резко возросла стоимость товаров первой необходимости.

Ранее озвучили свои требования преступники, похитившие в Гаити группу из семнадцати граждан США и Канады. За освобождение каждого из миссионеров, среди которых находятся пять детей, злоумышленники хотели бы получить по одному миллиону долларов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 237

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