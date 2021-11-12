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В Минюсте США не комментируют задержание россиянина Дубникова в Нидерландах
16:05
Фото: discred.ru
Гражданин РФ Денис Дубников был задержан в Амстердаме по запросу американских властей, передают российские СМИ.
Предположительно, речь идет об обвинениях в отмывании денег в интересах киберпреступников.
В Министерстве юстиции Соединенных Штатов отказались давать какие-либо комментарии в связи с задержанием россиянина в Нидерландах. Об этом в ответ на запрос ТАСС заявила официальный представитель американского ведомства Николь Навас-Оксман.
Сведения о задержании гражданина РФ Дениса Дубникова по запросу американской стороны подтвердил адвокат Аркадий Бух, представляющий интересы россиянина. Бух пояснил, что речь идет об обвинениях в отмывании денег в интересах киберпреступников.
В первых числах ноября Дубникову отказали во въезде в Мексику. В результате он отправился в Амстердам, где и был задержан, отметил адвокат. По его словам, защита сейчас пытается бороться с экстрадицией россиянина в США, где ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.
По словам Буха, Дубников "ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги". В беседе с ТАСС адвокат гражданина РФ подчеркнул, что его клиент "действовал в полном соответствии с российским законом", и защита будет на этом настаивать.
Ранее газета The Wall Street Journal смогла ознакомиться с содержанием запроса американского Минюста, на основании которого был задержан Дубников. Как оказалось, власти Соединенных Штатов полагают, что россиянин занимался отмыванием денег, действуя в интересах кибергруппировки Ryuk. За это он получил вознаграждение в размере $400 тыс., которое было передано россиянину в виде биткойнов.
Предполагается, что члены Ryuk причастны к серии атак, которым в прошлом году подверглась система здравоохранения США. Используя вирусы-вымогатели, киберпреступники якобы смогли получить миллионы долларов.
Ранее в Нью-Йорке признали виновным в кибермошенничестве и приговорили к лишению свободы на срок десять лет гражданина РФ Александра Жукова. Россиянина задержали в 2018 году на территории Болгарии.
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