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Власти Бразилии объяснили случаи заражения людей коровьим бешенством
12.11.2021 22:10
Фото: amazonaws.com
Случаи заражения людей коровьим бешенством, зафиксированные в Бразилии, никак не связаны с употреблением в пищу говядины.
С таким заявлением выступила пресс-служба Министерства сельского хозяйства страны.
Ведомство прокомментировало возможные случаи заражения коровьим бешенством, подчеркнув, что они не связаны с употреблением говядины в пищу. По мнению специалистов, большинство пациентов заболевают спонтанно из-за неизвестных инфекционных возбудителей, указано в официальном заявлении министерства.
Минсельхоз Бразилии также привел данные официальной статистики: в республике за период с 2005 по 2014 годы было зарегистрировано более шестисот случаев заражения коровьим бешенством. Как показали результаты эпидемиологических разбирательств, ни один из пациентов не заболел из-за употребления говядины в пищу.
Ранее в СМИ распространились сообщения о госпитализации двух жителей пригорода Рио-де-Жанейро. Врачи подозревают, что мужчины могут быть инфицированы коровьим бешенством. Пациенты изолированы в инфекционной больнице и находятся под наблюдением специалистов.
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